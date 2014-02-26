Северный ГОК за год увеличил прибыль на 25,3%

Северный горно-обогатительный комбинат (СевГОК, г. Кривой Рог), входящий в группу "Метинвест", в 2013 году увеличил чистую прибыль на 25,3% - до 4,442 млрд грн по сравнению с 3,546 млрд грн за 2012 год.

Об этом сообщает предприятие в объявлении о собрании акционеров, которое состоится 31 марта и опубликовано в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизилось на 1,2% - до 21,821 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, СевГОК в 2012 году сократил чистую прибыль на 43,4% - до 3,5 млрд грн с 6,2 млрд грн в 2011 году.

СевГОК в 2013 году увеличил производство железорудного концентрата по сравнению с 2012 годом на 3% - до 15 млн тонн, окатышей на 8,8% - до 10,8 млн тонн.

Справка УНИАН. «Северный горно-обогатительный комбинат» – одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы с завершенным циклом подготовки сырья для металлургической промышленности: железорудного концентрата и окатышей. Годовая производственная мощность комбината составляет более 13,3 млн тонн железорудного концентрата и свыше 11 млн тонн окатышей.

Группа «Метинвест» - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).

Читайте такжеМетзаводы отчитались за прошлый год