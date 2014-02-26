Центральный ГОК в 2013 году увеличил прибыль вдвое

Центральный горно-обогатительный комбинат (ЦГОК), входящий в группу "Метинвест", в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличил чистую прибыль в 2 раза - до 1,575 млрд грн с 0,778 млрд грн.

Об этом предприятие сообщает в объявлении о собрании акционеров, которое состоится 31 марта. Объявление опубликовано в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2013 году по сравнению с 2012 годом выросло на 5,4% - до 7,821 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, ЦГОК по итогам 2012 года сократил чистую прибыль на 70,4% - до 0,770 млрд грн.

В 2013 году комбинат нарастил производство железорудного концентрата на 3% по сравнению с 2012 годом – до 6,58 млн тонн, производство окатышей за указанный период составило 2,31 млн тонн, что соответствует результату 2012 года.

Справка УНИАН. Центральный горно-обогатительный комбинат – единственное предприятие в Украине, которое одновременно использует открытый и подземный способы добычи руды, а также перерабатывает отходы обогащения. Предприятие специализируется на добыче, переработке и производстве сырья для металлургической промышленности – окатышей и железорудного концентрата.

Годовая производственная мощность комбината составляет более 5,9 млн тонн железорудного концентрата и свыше 2,2 млн тонн окатышей.

Группа «Метинвест» - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.

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