Промпроизводство в Японии вышло на максимум с 2011 года

Объем промышленного производства в Японии в январе вырос на 4% к предыдущему месяцу и превысил уровень, который предшествовал катастрофическому землетрясению и цунами в марте 2011 года. Об этом сообщило правительство страны, передает ИТАР-ТАСС.

Рост производства стал самым существенным с 2011 года, причем темпы роста намного превысили средний прогноз аналитиков, ожидавших повышения лишь на 2,8%.

При этом значительный вклад в рост общего показателя внесли промышленные и горнорудные предприятия страны. Это связано в первую очередь с тем, что в Японии сейчас существенно расширяется потребление и закупка нового оборудования накануне предстоящего 1 апреля повышения потребительского налога со всех операций купли-продажи с нынешних 5 до 8%.

Читайте такжеЦентробанк Японии сохранил денежно-кредитную политику без изменений, несмотря на спад экономики

"После этого спрос в стране существенно упадет", - предупреждает главный аналитик корпорации Itochu Ёсимаса Маруяма. По его мнению, повышение налога может оказать более жесткое воздействие на экономику, чем предрекают правительство и центральный Банк Японии.

Ожидаемый спад в производстве и потреблении после повышения налога будет самым серьезным испытанием для правительства премьер-министра Синдзо Абэ, который пытается сейчас активизировать деловую конъюнктуру в стране путем насыщения экономики доступной ликвидностью.

Читайте такжеЯпония поборола дефляцию, но опасается ее возвращения