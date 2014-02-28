Кременчугский стальзавод продлил срок простоя предприятия

Кременчугский сталелитейный завод (Полтавская обл.) продлил до 15 марта срок простоя предприятия

Об этом УНИАН сообщил представитель предприятия.

По его словам, вопрос с реализацией произведенной продукции пока не решен.

Как сообщал УНИАН, с 24 февраля Кременчугский сталелитейный завод остановил работу. Ожидалось, что предприятие возобновит работу с 1 марта.

Справка УНИАН. ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" является ведущим предприятием современного литейного производства Украины по изготовлению стального литья для грузовых вагонов и большегрузных автомобилей. Завод также производит широкий ассортимент стального и чугунного литья различных конфигураций по чертежам заказчиков. Кременчугский стальзавод в 2013 году уменьшил производство продукции на 48% - до 70,348 тыс. т.