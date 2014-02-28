S&P снизило кредитный рейтинг компании Fintest Trading

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's вслед за снижением суверенного рейтинга и на фоне роста общегосударственных рисков понизила долгосрочный кредитный рейтинг металлургической и горнодобывающей компании Fintest Trading Co. Ltd. (Fintest Trading) до уровня «CCC». Об этом говорится в сообщении агентства, текстом которого располагает УНИАН. Прогноз по рейтингу компании, как и общий прогноз по рейтингам Украины, негативный.

«Мы считаем, что Fintest Trading, холдинговая компания украинской группы «Донецксталь», все активы которой находятся в Украине, в значительной степени подвержена страновым рискам и рискам, связанным с переводом и конвертацией валюты, – говорится в сообщении. – Мы также считаем, что сложная ситуация в Украине будет негативно влиять на показатели операционной деятельности компании и способность Fintest Trading удовлетворять значительные потребности в рефинансировании, начиная со второго полугодия 2014 года». Как сообщал УНИАН, S&P понизило суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте до «ССС» с негативным прогнозом в конце февраля. Вслед за суверенными уже снижены рейтинги Киева, Ивано-Франковска, Днепропетровска, Львова и Автономной Республики Крым

Справка УНИАН. Fintest Trading – кипрская компания, которая входит в холдинг компаний группы «Донецксталь», подконтрольной бизнесмену Виктору Нусенкису. Fintest Trading имеет мощности по производству коксующегося угля, кокса и черных металлов. Компании принадлежит Покровское месторождение (Донецкая обл.), которое является третьим крупнейшим независимым производителем коксующегося угля в СНГ с объемом добычи 6,9 млн тонн в 2011 году и запасами коксующегося угля свыше 270 млн тонн.