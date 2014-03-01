Российско-украинская промышленная группа приостанавливает работу

"Работа российско-украинской промышленной группы высокого уровня приостановлена до формирования в Киеве легитимного правительства", - сообщил Рогозин на своей странице в Facebook, пишет РИА Новости.

Ранее вице-премьер сообщал, что ждет от украинской стороны новых дат заседания межгосударственной промышленной группы, в состав которой войдут представители Росатома, Роскосмоса, а также Объединенной авиастроительной и Объединенной судостроительной корпораций.

Рогозин планировал вылететь в Киев 20 февраля для проведения заседания промышленной группы высокого уровня. Позже стало известно, что визит был отложен.

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Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр РФ Дмитрий Рогозин поручил к 25 ноября 2013 года сформировать рабочую группу по организации промышленной кооперации с Украиной.

«Поручил к понедельнику (25 ноября – УНИАН) сформировать рабочую группу по организации промышленной кооперации с Украиной, в том числе в сфере оборонпрома», - написал Рогозин в Twitter.