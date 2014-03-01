В России заявляют, что не будут "специально" ограничивать ввоз украинских товаров

Россия не планирует специально ограничивать ввоз товаров из Украины, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович в интервью телеканалу "Россия 24", передает ИТАР-ТАСС.

"Специальных планов нет, - сказал он. - Если будут претензии по качеству, то будут приниматься меры".

Вместе с тем, Дворкович заверил, что эти меры "не будут иметь политической подоплеки".

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Как сообщал УНИАН, 21 февраля глава Министерства сельского хозяйства России Николай Федоров в кулуарах съезда фермеров заявил журналистам, что РФ готовится к возможному прекращению поставок продуктов из Украины.

По его словам, Россия сможет компенсировать возможную остановку поступления продовольственных товаров из Украины в условиях массовых волнений, которые начали оказывать влияние на экономические процессы, за счет импорта из других государств.

Российский министр отметил, что потери в этой связи могут быть большими для украинских сельхозпроизводителей, так как они поставляют в Россию значительный объем продукции - на 70 млрд руб. в год (около 2 млрд долл.).