Украина за 2 месяца снизила производство стали на 10%

В Украине в январе-феврале, по оперативным данным, производство стали сократилось по сравнению с 2 месяцами 2013 года на 10% - до 4,89 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

По данным объединения, производство общего металлопроката сократилось на 8% - до 4,4 млн тонн, выплавка чугуна уменьшилась на 5% – до 4,54 млн тонн.

Объемы производства кокса в январе-феврале уменьшились на 3% - до 2,83 млн тонн.

В 2013 г. метпредприятия произвели 29,116 млн тонн чугуна, что на 2% больше, чем в 2012 г., 32,675 млн тонн стали (101%) и 29,031 млн тонн общего проката (100%). Производство кокса составило 17,596 млн тонн (93%).