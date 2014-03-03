Реализация промпродукции в Украине за месяц снизилась на 4,5%

Объем реализации промпродукции в перерабатывающей промышленности, на которую в январе 2014 года пришлось 57,1% всего объема реализации, составил 46,847 млрд грн, что на 9,8%, или на 4,598 млрд грн, меньше показателя января 2013 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

В добывающей промышленности и разработке карьеров (14,1% общего объема) объем реализации составил 11,517 млрд грн, что на 11,4%, или на 1,178 млрд грн, больше показателя за январь 2013 года.

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Объем реализации в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (28,1% общего объема) составил 23,040 млрд грн, что на 2,1%, или на 503 млн грн, меньше показателя за январь 2013 года.

Наибольший объем реализованной продукции приходится на Донецкую область - 15,041 млрд грн, Днепропетровскую - 14,274 млрд грн, Киев - 5,588 млрд грн и Луганскую область - 5,167 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-декабре 2013 года составил 1,109 трлн грн, что на 6,787 млрд грн, или на 0,62%, больше объема за январь-декабрь 2012 года.