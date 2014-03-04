«Укроборонпром» за год заработал 475 млн грн

Государственный концерн «Укроборонпром» по итогам 2013 года получил чистую прибыль в размере 475 млн грн, сравнительные данные за 2012 год при этом не указываются. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе концерна со ссылкой на генерального директора "Укроборонпрома" Сергея Громова.

"Чистая прибыль на предприятиях концерна составила 475 млн гривень. Это недостаточные объемы, которые в 2014 году планируется существенно увеличить", - цитирует пресс-служба Громова.

По его словам, объемы производства концерна в 2013 году увеличились на 24% - до 13,2 млрд грн. При этом объем реализации продукции концерна в 2013 году вырос на 14% - до 14,7 млрд грн.

"Увеличение суммарного производства достигнуто за счет роста производства продукции на экспорт на 52% при снижении в четыре раза производства вооружений для ВСУ. В то же время, увеличение суммарного объема реализации связано с ростом экспорта на 33%", - отметил Громов.

Он также подчеркнул, что рост производства на предприятиях "Укроборонпрома" является серьезным достижением, учитывая негативную динамику в отрасли отечественного машиностроения (куда входит подавляющее большинство предприятий концерна). По данным концерна, в 2013 году отечественное машиностроение продемонстрировало спад на 14%.

"Успешные показатели экономической деятельности предприятий концерна стали возможными благодаря консолидации усилий государственных предприятий, производящих вооружение и военные технологии в рамках единой структуры", - подчеркнул Громов.

Как сообщал УНИАН, государственный концерн «Укроборонпром» намерен до конца текущего года внедрить на всех производственных предприятиях системы управления качеством в соответствии с государственным стандартом ГСТУ ISO 9001:2009, который является аналогом международного стандарта ISO 9001.

«Укроборонпром» в январе-июне 2013 года увеличил чистую прибыль до 410 млн грн по сравнению с 97,6 млн грн убытка за аналогичный период 2012 года. В I полугодии прошлого года «Укроборонпром» увеличил объем производства на 31% - до 5,9 млрд грн

В 2012 году объем производства «Укрборонпрома» составил 10,1 млрд грн.

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Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» образован с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.

