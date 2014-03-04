Минпромполитики хотят переименовать в Министерство промполитики и торговли

Народные депутаты предлагают преобразовать Министерство промышленной политики в Министерство промышленной политики и торговли.

Соответствующий проект постановления «О Министерстве промышленной политики Украины» №4351 был зарегистрировано в ВР 4 марта.

Инициаторами постановления стали народные депутаты Виталий Немилостивый (фракция ВО "Батькивщина"), Анатолий Кинах (фракция Партии регионов) и Игорь Еремеев (внефракционный).

Полный текст постановления еще не опубликован.

В настоящее время вопросами торговли занимается Министерство экономического развития и торговли.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Верховная Рада проголосовала за постановление об увольнении всего состава Кабинета министров Украины в связи с формированием нового правительства.

В новом правительстве, которое было сформировано на прошлой неделе, должность министра промышленной политики остается открытой.