"АвтоКрАЗ" увеличил производство автомобилей в 2,7 раза

Компания "АвтоКрАЗ" в январе-феврале увеличила производство автомобилей в 2,7 раза, или на 88 автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 125 штук.

Об этом сказано в сообщении компании.

Согласно сообщению, на главном конвейере «АвтоКрАЗа» в феврале произведено 65 автомобилей.

«Трудовой коллектив «КрАЗа» считает достижением, что в условиях нестабильной политической и экономической ситуации в стране, негативно влияющей, в том числе и на автомобилестроительную отрасль, предприятию удалось не только сохранить, но и на 8,7% прирастить объемы производства по отношению к январю. Доля автомобилей-шасси, в общем объеме произведенной в феврале техники, составила 82%, бортовых - 18%. В основном, предприятием производились автомобили на экспорт», - сказано в сообщении предприятия.

По итогам работы с начала года «АвтоКрАЗу» удалось достичь роста и по другим направлениям производственной деятельности. Так объем продаж с начала года увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Произошел рост и по выпуску продукции, поставляемой «АвтоКрАЗом» по кооперации. В частности, производство литья за анализируемый период выросло на 32,8% и составило порядка 10,3 млн грн.

В настоящее время обстановка на предприятии стабильная, подразделения и конвейер работают три-четыре дня в неделю. В литейном, экспериментальном, инструментальном и ряде других цехов загрузка составляет 100%.

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Справка УНИАН. ПАО «АвтоКрАЗ» выпускает 33 основных моделей и почти 260 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

«АвтоКрАЗ» в 2013 г., по сравнению с 2012 г., увеличил выпуск автомобилей на 15%, или на 31 единицу - до 930 автомобилей.

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