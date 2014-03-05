"Ривнеазот" закончил год с убытком 867 млн грн

Один из ведущих производителей минеральных удобрений азотной группы - «Ривнеазот», который входит в холдинг Ostchem, объединяющий предприятия азотной химии Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, по итогам 2013 года сократил чистый убыток по сравнению с 2012 годом на 3,14% - до 866,991 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании о проведении собрания акционеров, размещенном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР)

Согласно сообщению, активы компании за указанный период выросли в 1,86 раза - до 9,38 млрд грн.

Суммарная дебиторская задолженность предприятия в 2013 году сократилась на 28,9% – до 2,381 млрд грн.

При этом текущие обязательства предприятия по итогам 2013 года выросли на 85,7% – до 11,286 млрд грн, тогда как долгосрочные не изменились – 131 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО "Ривнеазот"- одно из крупнейших украинских химических предприятий, которое входит в холдинг Ostchem (объединяет предприятия азотной химии Group DF). Производство минеральных азотных удобрений является основным направлением работы «Ривнеазота».

В 2012 году «Ривнеазот» выпустил 550 тонн аммиачной селитры, 323 тонны известково-аммиачной селитры, 650 тонн неконцентрированной азотной кислоты, 62 тыс. тонн аммиака водного технического и 400 тонн аммиака жидкого технического.