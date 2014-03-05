"Азовсталь" за год сократила чистый убыток на 6,7%

Металлургический комбинат «Азовсталь» (г. Мариуполь, Донецкая обл.), входящий в горно-металлургическую группу «Метинвест», в 2013 году сократил чистый убыток на 6,7% по сравнению с 2012 годом - до 2,513 млрд грн с 2,695 млрд грн.

Об этом предприятие сообщило в объявлении о проведении годового собрания акционеров, которое назначено на 14 апреля.

При этом чистый доход от реализации продукции за 2013 год не указывается.

Общее количество активов предприятия за 2013 год сократилось на 13,1% по сравнению с 2012 годом - до 23,092 млрд грн. На конец 2013 года предприятие не имело долгосрочных обязательств, тогда как на начало года их размер составлял 3 млрд грн. Текущие обязательства комбината в прошлом году увеличились на 22,7% - до 10,762 млрд грн, а нераспределенная прибыль сократилась на 35,4%, до 3,528 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году по сравнению с 2011 годом комбинат увеличил чистый убыток в 5,3 раза - до 2,7 млрд грн.

«Азовсталь» в 2013 году увеличила производство общего проката на 1% по сравнению с 2012 годом - до 4,2 млн тонн, при этом производство стали снизилось на 2,6% - до 4,5 млн тонн, чугуна - на 4,4%, до 3,8 млн тонн.

Справка УНИАН. Металлургический комбинат «Азовсталь» - современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5,5 млн тонн чугуна, более 6,4 млн тонн стали, в том числе 4,4 млн тонн конвертерной, более 4,4 млн тонн проката. Проектные мощности по производству рельсовых скреплений составляют 285 тыс. тонн в год, помольных шаров - 170 тыс. тонн в год.

Предприятие входит в состав группы «Метинвест», основными акционерами которой являются группа СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).

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