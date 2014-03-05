Путин опасается, что кризис в Украине может негативно повлиять на Таможенный союз

Экономический кризис в Украине может негативно повлиять на Таможенный союз.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом заявил Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Ключевой экономический партнёр Таможенного союза - Украина. Нас объединяют тесные промышленные и торговые связи. Украинцы входят в зону свободной торговли СНГ. Экстраординарная ситуация, сложившаяся в Украине, вызывает серьёзное беспокойство. Украинская экономика находится в тяжёлом, если не сказать тяжелейшем кризисе. Возможны негативные последствия и для рынка Таможенного союза», - сказал Путин.

Он отметил, что странам Таможенного союза нужно подумать над тем, что предпринять в целях защиты производителей и экспортёров, а также проработать параметры дальнейшего взаимодействия с Украиной.

«Безусловно, нам нужно сделать всё, чтобы помочь нашим партнёрам выйти из той сложной ситуации, в которой они сегодня находятся», - заявил Путин.

Справка УНИАН. Вопрос о вступлении Украины в Таможенный союз ЕврАзЭС стал предметом экономических, а также социально-политических спекуляций как в самой Украине, так и за её пределами с момента появления Таможенного союза в 2010 году.

Располагаясь в непосредственной близости от границ двух членов Таможенного союза (РФ и Беларуси), а также имея давние торгово-экономические связи с ними, Украина рассматривается как один из естественных кандидатов на вступление в Таможенный союз. Несмотря на это, большинство политической элиты Украины в целом проводит довольно последовательную линию отказа от полноправного членства в ТС при параллельном курсе на интеграцию в зону свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом.