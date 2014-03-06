"Уралкалий" решил помириться с Минском

Новые акционеры «Уралкалия» намерены возобновить сотрудничество с властями Беларуси и планируют в конце марта — начале апреля начать переговоры по данному вопросу. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники.

Переговоры продвигают оба ключевых акционера «Уралкалия»: «Онэксим» Михаила Прохорова и «Уралхим» Дмитрия Мазепина. По информации издания, в первой встрече будет участвовать президент Беларуси Александр Лукашенко.

Российская сторона предлагает зарегистрировать нового совместного трейдера в Москве, 35% которого предлагается Минску, но Беларусь такой вариант не устраивает.

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«Онэксим» и «Уралхим» стали акционерами «Уралкалия» в конце прошлого года. На фоне конфликта с белорусскими властями тогдашний крупнейший акционер калийной компании Сулейман Керимов начал получать предложения о продаже своей доли в 21,75% акций. В итоге пакет достался «Онэксиму». «Уралхим» выкупил бумаги у других акционеров, став владельцем 20% акций.

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Сообщения о возможной смене собственников «Уралкалия» начали появляться в начале осени после ареста в Минске гендиректора российской калийной компании Владислава Баумгертнера. На топ-менеджера завели уголовное дело — белорусские следователи заподозрили его и Керимова в попытке захватить контроль над сбытом калия. Впоследствии Баумгертнера экстрадировали в Россию; сейчас он находится под домашним арестом.

Конфликт между Минском и «Уралкалием» возник после решения последнего отказаться от продажи продукции через совместного трейдера — «Белорусскую калийную компанию» (БКК). В российской организации отказ объясняли тем, что ранее Лукашенко разрешил «Беларуськалию» торговать в обход БКК. Решение «Уралкалия» обвалило котировки калийной индустрии по всему миру. Состояние «Беларуськалия» после распада картеля начало резко ухудшаться.