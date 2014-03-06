«Лугансктепловоз» за год увеличил прибыль в 4 раза

Крупнейший в Украине производитель тягового подвижного состава для железных дорог - «Лугансктепловоз» в 2013 году нарастил чистую прибыль по сравнению с 2012 годом в 4,1 раза - до 158,28 млн грн с 38,72 млн грн.

Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки предприятия за прошлый год не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилось на 19,25% - до 1,92 млрд грн с 1,61 млрд грн.

Суммарная дебиторская задолженность за отчетный период составила 755,79 млн грн, что в 2,2 раза больше показателя 2012 года.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году «Лугансктепловоз» сократил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 22% - до 55,7 млн грн с 71,8 млн грн в 2011 году.

«Лугансктепловоз» планирует в 2014 году поставить Российским железным дорогам 332 секции локомотивов, а также до 2017 года поставить Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») 300 грузовых электровозов постоянного и переменного тока на сумму около 12 млрд грн.

В январе 2014 года предприятие увеличило производство тепловозных секций по сравнению с аналогичным месяцем 2013 года на 65,5% - до 22 единиц.

«Лугансктепловоз» в 2013 году увеличил производство тепловозных секций в 1,6 раза - до 183 единиц.

Справка УНИАН. ПАО «Лугансктепловоз» - крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных и маневровых тепловозов, электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.

ЗАО «Трансмашхолдинг» через ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» контролирует 76% акций «Лугансктепловоза».