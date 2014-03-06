«Сухая Балка» за год увеличила прибыль вдвое

Горно-обогатительный комбинат “Евраз-Сухая Балка” (Кривой Рог, Днепропетровской обл.) в 2013 году увеличил чистую прибыль в 2,1 раза по сравнению с 2012 годом - до 439,2 млн грн с 208,1 млн грн.

Об этом предприятие сообщает в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом чистый доход от реализации продукции за отчетный период не указывается.

Общее количество активов предприятия в 2013 году увеличилось на 17,6% - до 4,016 млрд грн.

В сообщении отмечается, что данные показатели являются предварительными и могут быть скорректированы после проведения аудита.

Как сообщал УНИАН, “Евраз-Сухая Балка” в 2013 году увеличил производство железной руды относительно 2012 года на 14% - до 2,97 млн тонн.

Справка УНИАН. Горно-обогатительный комбинат «Евраз Сухая балка» – одно из ведущих предприятий отрасли в Украине, специализирующееся на добыче железной руды подземным способом, которое контролирует горно-металлургическая группа Evraz (Россия).

Производственная мощность комбината, в структуру которого входят шахта «Юбилейная» и шахта им. Фрунзе, составляет порядка 3,1 млн тонн товарной руды в год.

"Евраз Груп" является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией, а также производителем ванадия с активами в России, Украине, США, Канаде, Чехии, Италии и Южной Африке.

«Евраз Груп» принадлежат три украинских коксохимических предприятия – коксохимический завод «Евраз Баглейкокс», «Евраз Днепродзержинский коксохимический завод» и Днепропетровский коксохимический завод («Днепрококс»), который с апреля 2011 г. входит в структуру «Евраз ДМЗ им. Петровского», а также горно-обогатительный комбинат «Евраз Сухая Балка».