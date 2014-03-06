Лукашенко отказал "Уралкалию" в дружбе

Беларусь не пойдет на создание в Москве совместной российско-белорусской компании по продаже калийных удобрений. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает «Газета.Ru».

Как сообщал УНИАН, новые акционеры «Уралкалия» планировали возобновить сотрудничество с властями Беларуси и в конце марта — начале апреля начать переговоры по данному вопросу.

«В последнее время в СМИ появились вбросы о том, что белорусы с россиянами чуть ли не восстановили совместное предприятие по продаже и чуть ли не создают новую компанию с регистрацией в Москве. Хочу однозначно сказать, что это полное вранье. Никаких совместных компаний в Москве мы создавать не будем», — заявил Лукашенко.

Вместе с тем он выразил готовность восстановить сотрудничество с Россией, но только на территории Беларуси.