В Украине снизились цены производителей промпродукции

В Украине цены производителей промышленной продукции в феврале 2014 года по сравнению с январем снизились на 0,2%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, в годовом выражении (по сравнению с февралем 2013 года) цены производителей промпродукции выросли на 3,3%, с начала года (февраль 2014 года к декабрю 2013 года) цены выросли на 0,3%.

Как сообщал УНИАН, в Украине цены производителей промышленной продукции в январе 2014 года по сравнению с декабрем 2013 года выросли на 0,5%, в годовом выражении (по сравнению с январем 2013 года) - выросли на 1,9%.

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