«Укроборонпром» изготовил новый вариант БТР-4

Государственное предприятие «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова» («ХКБМ»), которое входит в состав Государственного концерна «Укроборонпром», завершило изготовление нового варианта боевой бронированной машины БТР-4Е1 с дополнительной защитой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе госконцерна.

"Этот вариант БТР-4Е1 расширяет семейство бронированных машин с колесной формулой 8х8, которое уже находится в серийном производстве. «ХКБМ» разработало и изготовило опытный образец и комплект навесной брони для него, который позволяет существенно повысить защиту экипажа и десанта бронемашины. При этом броня может устанавливаться и демонтироваться силами экипажа в полевых условиях, в зависимости от выполняемой боевой задачи и уровня угрозы", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. БТР-4Е1 является плавающей боевой бронированной машиной с колесной формулой 8х8, которая имеет модульную конструкцию позволяющую создать на базе общего шасси семейство бронированных машин. В него входят бронетранспортер, боевая машина пехоты, командирская, командно-штабная, медицинская и ремонтно-эвакуационная машины. Благодаря применению различных боевых модулей и специального оборудования машина может быть приспособлена для выполнения различных боевых и вспомогательных задач.

БТР-4 принят на вооружение украинской армии. Машина также пользуется большим интересом у иностранных партнеров.

Государственный концерн «Укроборонпром» образован с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.

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