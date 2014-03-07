В Украине увеличилось производство автомобилей

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

Согласно сообщению, производство автомобилей в феврале при этом увеличилось по сравнению с февралем прошлого года на 83% - до 5 344 единиц.

В частности, производство легковых автомобилей в феврале текущего года увеличилось на 92% – до 5 112 единиц, производство коммерческих автомобилей также выросло на 63% – до 188 единиц, производство автобусов сократилось на 69% - до 44 единиц.

"Крупнейшим автопроизводителем по итогам первых двух месяцев остаётся Запорожский автомобилестроительный завод, который обеспечил 47% выпуска всех автотранспортных средств за этот период", - говорится в сообщении ассоциации.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", производство автомобилей в Украине в январе 2014 года увеличилось по сравнению с январем 2013 года почти в 4 раза – до 3314 штук.

Производство автомобилей в Украине в 2013 году сократилось по сравнению с 2012 годом на 33,9% - до 50 449 штук.

Производство автомобилей в Украине в 2012 году сократилось на 27% по сравнению с 2011 годом и составило 76 281 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский автозавод и Бориспольский автозавод).