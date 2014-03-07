Громов уволен с должности гендиректора “Укроборонпрома”

Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов уволил Сергея Громова с должности генерального директора государственного концерна “Укроборонпром”.

Соответствующий указ №272/2014 опубликован на официальном сайте главы государства.

"В соответствии со статьей 112 Конституции Украины постановляю: освободить Громова Сергея Владимировича от должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в указе.

Громов был назначен гендиректором “Укроборонпрома” 26 июля 2012 года.

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Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» образован в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входит 134 предприятия ОПК Украины (125 государственных и казенных, а также 9 акционерных обществ, управление корпоративными правами государства относительно которых переданы концерну).

