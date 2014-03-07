Из Украины на утилизацию вывезена последняя партия меланжа
Меланж был вывезен со складов, которые находятся в Белой Церкви Киевской области и в поселке Любашевка Одесской области
Из территории Украины вчера, 6 марта, вывезена последняя партия высокотоксичного компонента ракетного топлива “меланж” для последующей ее утилизации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил директор Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис.
По словам Перебыйноса, меланж был вывезен со складов, которые находятся в Белой Церкви Киевской области и в поселке Любашевка Одесской области.
Таким образом, как отметил представитель украинского внешнеполитического ведомства, в рамках проекта «Украина-ОБСЕ» с 2009 года за средства стран-доноров с территории Украины было вывезено около 16 тыс. тонн меланжа.
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Справка УНИАН. Меланж – это окислитель жидкого топлива - агрессивная, подвижная и летучая жидкость. При попадании в воду вызывает бурную реакцию с выделением большого количества высокотоксичной окиси азота. Отравление возможно при вдыхании паров, при попадании на поверхность кожи – вызывает химические ожоги разной степени тяжести.
Долгосрочный проект по утилизации меланжа, который на территории Украине начался в 2009 году, финансировали, в частности, Дания, Испания, Германия, Норвегия, Польша, Венгрия, Финляндия, Чехия, Швеция и США.
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