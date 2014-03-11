Исполняющей обязанностей гендиректора "Укроборонпрома" стала Валентина Дрозд

Исполнение обязанностей генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" возложено на Валентину Дрозд.

Об этом говорится в указе исполняющего обязанности Президента Украины, председателя Верховной Рады Украины Александра Турчинова о временном исполнении обязанностей гендиректора "Укроборонпрома".

Как сообщал УНИАН, Александр Турчинов уволил Сергея Громова с должности генерального директора государственного концерна “Укроборонпром”.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» образован в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.

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В состав концерна входит 134 предприятия ОПК Украины (125 государственных и казенных, а также 9 акционерных обществ, управление корпоративными правами государства относительно которых переданы концерну).