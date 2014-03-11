Европейская комиссия разрешила Metinvest приобрести 46% Южного ГОКа
Европейская комиссия разрешила материнской компании международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест" - Metinvest B.V. (Нидерланды) приобрести кипрскую компанию Trosilia Holdings Ltd, которая владеет 46,15% акций Южного горно-обогатительный комбината (Кривой Рог, Днепропетровская обл.).
Об этом говорится в решении комиссии от 5 февраля, которое опубликовано в бюллетене Еврокомиссии 8 марта.
Согласно сообщению, в настоящее время более 90% акций Южного ГОКа распределены между четырьмя компаниями, которые на паритетных правах контролируют кипрские Trosilia Holdings Ltd и Lanebrook Ltd.
В свою очередь Trosilia Holdings Ltd контролируется Smart Group ("Смарт-холдинг", Киев), а Lanebrook Ltd является мажоритарным акционером горно-металлургической группы Evraz Group («Евраз», Россия).
Комиссия пришла к выводу, что предлагаемое приобретение не создает проблемы конкуренции, в частности, потому что клиенты в Европейской экономической зоне будут по-прежнему иметь альтернативные источники поставок железной руды.
Согласно данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, на конец 2013 года 25,78% уставного капитала Южного ГОКа владеет компания "Металлотехника" (Днепропетровск), а также по 22,17% акций имеют три кипрские компании.
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Справка УНИАН. «Южный горно-обогатительный комбинат» является одним из основных производителей железорудного сырья – концентрата и агломерата в Украине.
Metinvest B.V. – материнская компания вертикально интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», которая принадлежит группе «Систем Кэпитал Менеджмент» Рината Ахметова (71,25%) и компании «Смарт-холдинг» (23,75%) Вадима Новинского.