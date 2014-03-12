Горнорудная группа Ferrexpo закончила год с прибылью $263,8 млн

Швейцарская компания Ferrexpo, контролирующая в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, в 2013 году увеличила чистую прибыль на 20,7% по сравнению с 2012 годом - до 263,8 млн долл. с 218,6 млн долл., говорится в финансовом отчете компании.

Выручка Ferrexpo в прошлом году выросла на 11% - до 1,581 млрд долл., валовая прибыль - на 14,9%, до 305,4 млн долл.

Показатель EBITDA компании (прибыль компании до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации) в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличился на 24,8% - до 505,9 млн долл.

В сообщении отмечается, что Ferrexpo в 2013 году был самым быстрорастущим поставщиком по объему гранул в мировой сталелитейной промышленности.

Общий объем производства окатышей в 2013 году увеличился на 12% - до 10,8 млн тонн.

«В 2014 году группа располагает хорошими возможностями для сокращения издержек за счет увеличения объемов производства, а также более соответствующей оценкой курса национальной валюты», - приводятся в сообщении слова неисполнительного директора Ferrexpo Майкла Абрахамса.

Он отметил, что девальвация гривни, которая с начала 2014 года составила 16%, позволит снизить операционные расходы группы в местной валюте, хоть это и снизит балансовую стоимость активов и обязательств.

Также сообщается, что Ferrexpo в 2014 году ожидает роста спроса на продукцию с высоким содержанием железа, который будет обусловлен более высокими требованиями защиты окружающей среды и необходимостью снижения вредных выбросов сталелитейными заводами.

Как сообщал УНИАН, Ferrexpo в 2013 году увеличила общий объем производства окатышей по сравнению с 2012 годом на 11,6% - до 10,8 млн тонн, говорится в отчете компании. В частности, производство окатышей из собственной руды увеличилось на 11,2% - до 10,5 млн тонн, из давальческого сырья - на 23,5% - до 347,5 тыс. тонн.

Группа в 2012 году сократила чистую прибыль в 2,7 раза по сравнению с 2011 годом - до 215,6 млн долл. с 574,9 млн долл.

Справка УНИАН. Зарегистрированная в Швейцарии компания Ferrexpo AG является крупнейшим в СНГ производителем и экспортером сырья для металлургической промышленности окатышей. Ей принадлежит 97,31% акций Полтавского ГОКа.

Основными потребителями выпускаемой компанией продукции являются металлургические комбинаты Европы, Китая, Индии, Японии и других стран.

Акции Ferrexpo, крупнейшим акционером которой является украинский бизнесмен Константин Жеваго, котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.