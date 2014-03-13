«Укроборонпром» поставит пять БТР-4 в Индонезию

Государственное предприятие «Спецтехноэкспорт», которое входит в состав госконцерна «Укроборонпром», подписало контракт с Министерством обороны Индонезии на поставку для потребностей индонезийских ВМС партии бронетранспортеров БТР-4 в количестве 5 единиц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укроборонпрома».

"Проект контракта был парафирован обеими сторонами. Сейчас проходит процесс его согласования ответственными структурами Министерства обороны Индонезии. Ожидается, что данный контракт будет передан украинской стороне в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Сумма контракта пока неизвестна.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2014 года «Спецтехноэкспорт» выиграл тендер Министерства обороны Индонезии на поставку в эту страну партии бронетранспортеров БТР-4 в количестве 5 единиц.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» образован с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.

БТР-4 - бронетранспортер разработки ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А.Морозова», принят на вооружение Вооруженных Сил Украины, серийно производится на ГП «Завод имени В.А.Малышева».

БТР-4 предназначен для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений и их огневой поддержки в бою. БТР-4 используется для оснащения подразделений, способных вести боевые действия в различных условиях, в том числе в условиях применения противником оружия массового поражения. БТР-4 может быть базовой машиной для оснащения специальных сил быстрого реагирования и морской пехоты, выполнять поставленные задачи, как днем, так и ночью, в разных климатических условиях, на дорогах с разным покрытием и в условиях полного бездорожья. Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от -40 до +55°С.

Украинский бронетранспортер БТР-4 по версии влиятельного международного журнала Army Technology вошел в десятку лучших бронетранспортеров мира по показателям защиты, огневой мощности и мобильности.

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