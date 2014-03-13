"Богдан Моторс" за год сократил убыток почти вдвое

Украинская автомобильная компания "Богдан Моторс", входящая в корпорацию "Богдан", по итогам 2013 года сократила чистый убыток в 1,7 раза - до 190,793 млн грн. Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, активы компании по итогам года сократились на 4% - до 4,2 млрд грн. Текущие обязательства также сократились на 6% - до 586 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность сократилась на 2,48 млн грн - до 1,88 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, один из крупнейших украинских производителей автомобилей - корпорация «Богдан» - по итогам 2013 года снизила объемы производства автомобилей всех видов на 99% по сравнению с 2012 годом - до 6,773 тыс. единиц

Корпорация "Богдан" в феврале заявила, что может прекратить деятельность входящих в нее компаний из-за постоянных и многочисленных проверок контролирующих и фискальных органов, оказывающих давление на бизнес.

Справка УНИАН. "Богдан Моторс" входит в созданную в 2005 году корпорацию "Богдан", которая является одним из крупнейших производителей автомобильного транспорта в Украине. Мощности входящих в его состав предприятий позволяют ежегодно производить до 9 тыс. автобусов и троллейбусов.

Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. С конца 2008 года корпорацию контролирует менеджмент «Богдана» и группа украинских банков.

В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и по выпуску автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук.

Корпорация «Богдан» в 2012 году снизила объемы производства автомобилей всех видов на 36% по сравнению с 2011 годом - до 13,5 тыс. единиц.



