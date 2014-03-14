"Макеевкокс" за год сократил прибыль в 8 раз

Одно из крупнейших предприятий коксохимического производства Украины "Макеевкокс" (Донецкая обл.) в 2013 году по сравнению с 2012 годом сократило чистую прибыль в 8 раз — до 1,7 млн грн с 23,4 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

При этом показатель выручки предприятия за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов «Макеевкокса» в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилось на 15,2% - до 1,029 млрд грн. Текущие обязательства выросли на 60% - до 666,5 млн грн, при этом долгосрочные обязательства сократились в 13 раз - до 9,4 млн грн.

Как сообщал УНИАН, "Макеевкокс" в 2012 году сократил чистую прибыль в 2,6 раза - до 23,4 млн грн с 61,4 млн грн.

Справка УНИАН. «Макеевкокс» - одно из крупнейших предприятий Украины по производству шихты угольной, кокса доменного и химической продукции на основе технологии термической переработки углей.

«Макеевкокс» входит в группу «Донецксталь», которая владеет 97,47% акций предприятия.

Группа «Донецксталь» является одним из крупнейших производителей коммерческого высококачественного концентрата коксующегося угля, кокса и металлопродукции в СНГ.