«Укрспецэкспорт» за год заработал 48 млн грн

Государственная компания «Укрспецэкспорт», которая входит в состав госконцерна "Укроборонпром" и является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники в Украине, по итогам 2013 года сократила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,2% - до 47,8 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистая выручка предприятия за указанный период сократилась на 20% - до 772 млн грн.

При этом валовая прибыль предприятия сократилась на 12,8% - до 449,197 млн грн, себестоимость реализованной продукции сократилась также на 28% - до 323,042 млн грн.

Читайте также«Укроборонпром» поставит иностранному заказчику 50 танков Т-64

Как сообщал УНИАН, по итогам 2012 года "Укрспецэкспорт" получил чистую прибыль в размере 49,477 млн грн.

Государственный концерн "Укроборонпром" в конце января 2014 года утвердил в должности генерального директора госпредприятия "Укрспецэкспорт" Александра Коваленко, назначенного и.о. в июле прошлого года.

«Укроборонпром» по итогам 2013 года получил чистую прибыль в размере 475 млн грн, сравнительные данные за 2012 год при этом не указываются

Справка УНИАН. ГК «Укрспецэкспорт» является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники (до 85% объема военно-технического сотрудничества). Компания объединяет ряд дочерних предприятий - производителей спецтехники. Главу компании назначает Президент Украины по согласованию с правительством и секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а в ее оперативном управлении наибольший вес имеет СНБО.

Государственный концерн «Укроборонпром» образован с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.