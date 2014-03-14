Сергей Аверченко стал и. о. гендиректора «Укроборонпрома»

Исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов возложил на Сергея Аверченко временное исполнение обязанностей генерального директора Государственного концерна «Укроборонпром» (по согласию).

Текст соответствующего указа размещен на президентском сайте.

Другим решением Турчинов отменил свое предыдущее решение о назначении Валентины Дрозд исполняющей обязанности гендиректора ГК «Укроборонпром».

Как сообщал УНИАН, 7 марта 2014 года Турчинов освободил Сергея Громова от должности гендиректора государственного концерна “Укроборонпром”.

11 марта Турчинов назначил Дрозд исполняющей обязанности генерального директора ГК «Укроборонпром».

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами ведения хозяйства государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входит 134 предприятия ОПК Украины (125 государственных и казенных, а также 9 акционерных обществ, управления корпоративными правами государства в отношении которых переданы концерну).