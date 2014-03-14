Металлурги закончили год с убытками 12,2 млрд грн

Металлургическая отрасль Украины по итогам 2013 года сократила убытки (отрицательный финансовый результат до налогообложения) по сравнению с 2012 годом на 22,3%, или на 3,5 млрд грн - до 12,2 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в объединения металлургических предприятий «Металлургпром».

«Уменьшение убытков на 3,5 млрд грн обусловлено снижением стоимости материальных затрат на производство на 14% по отношению к 2012 году, в течение которого большинством предприятий проводилась переоценка основных фондов», - говорится в сообщении «Металлургпрома».

По данным «Металлургпрома», чистый доход (выручка) метпредприятий от реализации продукции за 2013 год уменьшился на 7,8% (на 12 млрд грн) и составил 141,3 млрд грн. При этом, отмечает «Металлургпром», объем производства металлопроката практически сохранился на уровне 2012 года, а цена на него снизилась на 7,7%.

За 2013 год отрицательная рентабельность реализованной продукции составила «минус» 9,1% против 9,8% за 2012 год.

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Кредиторская задолженность метпредприятий за прошлый год снизилась на 1,8 млрд грн и по состоянию на 1 января 2014 года составила 62,1 млрд грн. Дебиторская задолженность уменьшилась на 6,6 млрд грн и составила 49,6 млрд грн.

В течение 2013 год метпредприятия Украины перечислили 6,5 млрд грн налогов в бюджет и внебюджетные фонды против 5,8 млрд грн в 2012 году.