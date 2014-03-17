Россияне подумывают над заменой украинских поставщиков оборудования для авиапрома

Генеральный директор — генеральный конструктор ОАО "Авиационный комплекс имени Ильюшина" (ОАО "Ил") Виктор Ливанов не исключает, что из-за ситуации в Украине придется искать замену части оборудования, использующегося в проекте военно-транспортного самолета Ил-476, передает РИА "Новости".

"Особо обратите внимание по рискам: 35 наименований готовых изделий у нас идет из Украины. И если в Украине ситуация не изменится, нам придется искать замену этим готовым изделиям", — сказал Ливанов, докладывая о ситуации на предприятии вице-премьеру РФ Дмитрию Рогозину.

Ил-476 (официальное наименование Ил-76МД-90А), созданный на базе серийного самолета Ил-76МД, предназначен для парашютного и посадочного десантирования личного состава, военной техники, грузов, топлива, контейнеров. Первый полет воздушного судна состоялся в сентябре 2012 года.