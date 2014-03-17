Совет ЕС поддержал снятие пошлин на украинский экспорт
16:49, 17 марта 2014Промышленность
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Совет приветствует предложение Еврокомиссии относительно временного снятия таможенных пошлин.
Таможенные пошлины на украинский экспорт в Евросоюз сняли на время / REUTERS
Совет министров иностранных дел стран Европейского Союза одобрил временное снятие таможенных пошлин на украинский экспорт в Евросоюз. Об этом идет речь в сегодняшних выводах по итогам сегодняшнего заседания Совета глав МИД ЕС, пишет "РБК-Украина".
"Совет приветствует предложение Еврокомиссии относительно временного снятия таможенных пошлин на украинский экспорт в ЕС и надеется на их быстрое внедрение", - идет речь в документе.
Также министры одобрили подписание политической части соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС 21 марта 2014 г. в Брюсселе.
При этом Совет глав МИД ЕС подтверждает свою приверженность приступить к подписанию оставшейся части соглашения.
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