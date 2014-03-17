«Метинвест» за год увеличил выручку до $12,8 млрд

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний «Метинвест», входящая в группу СКМ, в 2013 году увеличила выручку по сравнению с 2012 годом на 2% - до 12,807 млрд долл. с 12,569 млрд долл.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, подготовленном на основании предварительных финансовых результатов.

Согласно сообщению, EBITDA (показатель, равный объему прибыли до вычета процентов, уплаты налогов и амортизационных отчислений) в 2013 году увеличился на 15% - до 2,291 млрд долл.

Рентабельность EBITDA в 2013 году увеличилась до 18% против 16% в 2012 году.

Капитальные инвестиции компании за 2013 год по сравнению с 2012 годом снизились на 2% - до 747 млн долл.

Согласно сообщению, общий объем заемных средств «Метинвеста» по состоянию на 31 декабря 2013 года увеличился на 1% и составил 4,311 млрд долл. Также чистый долг группы сократился на 6% - до 3,528 млрд долл.

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.

Компания «Метинвест» в 2012 году получила чистую прибыль в размере 435 млн долл., что на 77% меньше, чем годом ранее.