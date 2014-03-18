General Motors отзывает более 1,5 млн машин

Американская корпорация General Motors объявила об отзыве свыше 1,5 млн автомобилей в связи с выявлением различных дефектов, которые могут сказаться на безопасности автовладельцев, передает ИТАР-ТАСС.

Отзыву подлежат, в частности, 1,18 млн кроссоверов Buick Enclave, GMC Acadia, Chevrolet Traverse, Saturn Outlook, выпущенных в период с 2008 по 2013 год. У них обнаружен дефект подушек безопасности. Кроме того, отзываются 303 тыс. минивэнов Chevrolet Express иGMC Savana выпуска 2009-2014 годов. Как выяснилось, материал, из которого выполнены подушки безопасности у этих автомобилей, не соответствует существующим стандартам. Еще у 64 тыс/ седанов Cadillac XTS выявлен дефект тормозной системы, который может привести к возгоранию.

Концерн объявил об очередном отзыве автомобилей на фоне роста претензий к нему со стороны американских властей. В феврале GM отозвала по всему миру из-за дефектов в системах зажигания и раскрытия подушек безопасности 1,6 млн машин, выпущенных с 2003 по 2007 год. Речь идет о моделях Saturn Ion, Chevrolet HHR, Pontiac Solstice, Saturn Sky, Chevrolet Cobalt и Pontiac G5.

На минувшей неделе корпорация признала, что о данных неполадках ей было известно, однако она о них не сообщила сразу после обнаружения. Национальное управление США по безопасности движения на шоссейных дорогах начало расследование, которое грозит концерну крупным штрафом. GM сообщила, что потратит в первом квартале текущего года около 300 млн долларов на устранение дефектов в отозванных автомобилях.