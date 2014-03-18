В Европе увеличились продажи легковых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европы в январе-феврале 2014 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 6,6% - до 1,796 млн авто. Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), которыми располагает УНИАН.

Согласно сообщению, продажи легковых автомобилей в феврале увеличились по сравнению с февралем прошлого года на 8% - до 861,058 тыс. автомобилей.

Большинство рынков европейских стран показали рост в январе-феврале текущего года. Так, в Германии объемы продаж выросли на 5,7%, в Италии объемы продаж выросли на 6%, в Великобритании - на 6,1%, в Испании - на 13,1%, во Франции продажи сократились на 0,5%.

В феврале текущего года рынок Франции также показал спад по объемам продаж на 1,4%, при этом Великобритания показала рост на 3%, Германия - на 4,3%, Италия - на 8,6%, Испания - на 17,8%.

Как сообщал УНИАН, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей, продажи новых легковых автомобилей в странах Европы в январе 2014 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 5,5% - до 935,64 тыс. авто.

Продажи новых автомобилей в странах Европы в январе-декабре 2013 года сократились по сравнению с 2012 годом на 1,4% - до 13,5 млн авто.

Справка УНИАН. ACEA - Ассоциация европейских производителей автомобилей, создана как лоббистская организация европейских автопроизводителей.

Продажи коммерческих автомобилей в Европе в 2012 году составили 1,69 млн единиц.

Суммарные продажи легковых и коммерческих автомобилей в Европе в 2012 году составили порядка 13,7 млн авто.

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