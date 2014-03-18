Запорожский алюминиевый комбинат за год сократил убыток в 6 раз

Единственный производитель первичного алюминия в Украине - Запорожский алюминиевый комбинат в 2013 году сократил чистый убыток в 6 раз, по сравнению с 2012 годом, до 75,9 млн грн с 455,8 млн грн.

Об этом сообщает предприятие в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки предприятия за отчетный период не указывается.

Общее количество активов завода в 2013 году по сравнению с 2012 годом сократилось на 17% - до 452,7 млн грн, Текущие обязательства увеличились на 44,5% - до 1,788 млрд грн, при этом на конец 2013 года предприятие не имело долгосрочных обязательств, тогда как в 2012 году их сумма составляла 572,7 млн грн.

Справка УНИАН. «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» (ЗАлК) – единственный в Украине производитель первичного алюминия с мощностью 100 тыс. тонн в год.

ЗАлК входит в объединенную компанию "Российский алюминий" ("РУСАЛ"), владельцем которой является Олег Дерипаска.

Из-за плачевного состояния предприятия и невыполнения РУСАЛом инвестиционных обязательств 22 марта 2012 года Хозяйственным судом города Киева принято решение о возвращении в госсобственность Украины 68% акций ЗАлКа, которые принадлежат РУСАЛу. Такое же решение принял Киевский апелляционный хозяйственный суд. Однако РУСАЛ опротестовал его в кассационном порядке.