Спад промпроизводства в феврале замедлился до 3,7%

Спад промышленного производства в Украине в феврале 2014 года по сравнению с февралем 2013 года замедлился до 3,7% с 5%, зафиксированных в январе 2014 года по сравнению с январем 2013 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в феврале 2014 года по сравнению с январем 2014 года зафиксирован рост промпроизводства на 0,3%, в то время как ранее, в январе 2014 года по сравнению с декабрем 2013 года был зафиксирован спад на 16%.

За январь-февраль текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован спад промпроизводства на 4,2%.

Рост производства в феврале 2014 года по сравнению с февралем 2013 года зафиксирован только в производстве мебели — на 7,6%, производстве фармацевтических препаратов — на 4%, поставке электроэнергии и газа — на 2,7%, добыче сырой нефти и природного газа — на 1,6%.

Остальные отрасли за указанный период показали падение, и наибольший спад зафиксирован в машиностроении - на 14,8%, металлургическом производстве - на 10,9%, производстве изделий из дерева — на 6,4%, производстве химических веществ и продукции — на 5,9%, производстве резиновых и пластмассовых изделий - на 5,4%, текстильном производстве — на 5,4%.

Как сообщал УНИАН, спад промпроизводства в январе 2014 года по сравнению с январем 2013 года составил 5%, по отношению к предыдущему месяцу - 16%.

По итогам 2013 года спад промпроизводства составил 0,5%, 2012 года — также 0,5%, в то время как в 2011 году промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.