Турчинов сменил состав набсовета "Укроборонпрома"

Исполняющий обязанности Президента, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов сменил состав Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром". Соответствующий указ №309/2014 размещен на сайте главы государства.

Согласно документу, новыми членами Набсовета госконцерна назначены временно исполняющий обязанности главы Администрации Президента Сергей Пашинский, экс-глава "Украэроруха", генерал лейтенант запаса Ярослав Скалько (по согласию) и глава Госслужбы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский.

При этом, тем же указом из состава Набсовета выведены назначенные в декабре 2011 года (по согласию) советник гендиректора госкомпании "Укрспецэкспорт" Александр Галуненко, народный депутат от фракции Партии регионов Владислав Забарский, а также директор госпредприятия "Завод 410 ГА" Сергей Подреза.

Как сообщал УНИАН, 7 марта 2014 года Турчинов освободил от должности генерального директора госконцерна "Укроборонпром" Сергея Громова.

14 марта Турчинов возложил на Сергея Аверченко временное исполнение обязанностей генерального директора Государственного концерна «Укроборонпром» (по согласию).

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами ведения хозяйства государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входит 134 предприятия ОПК Украины (125 государственных и казенных, а также 9 акционерных обществ, управления корпоративными правами государства в отношении которых переданы концерну).