Украина активизирует экономическое сотрудничество с Молдовой

Украина намерена в ближайшее время возобновить работу двухсторонней украинско-молдавской комиссии и активизировать сотрудничество с Республикой Молдова в экономической сфере, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины по итогам встречи министра экономразвития Украины Павла Шереметы и министра экономики Республики Молдова Валериу Лазера.

«У нас всегда были хорошие отношения с Украиной, в частности, мы всегда эффективно сотрудничали в рамках СНГ. Сейчас есть необходимость вести диалог на постоянной основе», - цитирует пресс-служба Лазера.

По его словам, в течении последних нескольких лет между Украиной и Республикой Молдова были достигнуты ряд договоренностей, и теперь нужно наполнить их "реальным содержанием".

Лазер отметил, что среди главных вопросов, которые требуют рассмотрения, - вопрос функционирования Днестровского гидроузла.

В свою очередь Шеремета считает возможным возобновить работу двухсторонней украинско-молдавской комиссии уже в течении ближайших недель.

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Справка УНИАН. Товарооборот между Украиной и Республикой Молдова в 2013 году вырос на 5% - до 1,1 млрд долл. США. Основу украинского экспорта составляют нефтепродукты, зерновые, уголь, металлопродукция, электроэнергия.

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Днестровская ГАЭС - одна из крупнейших в мире гидроаккумулирующих электростанций, строится в Черновицкой области на реке Днестр.

10 января 2009 года был осуществлен запуск на полную мощность первого опытного оборотного гидроагрегата «Слава» Днестровской ГАЭС, который был спроектирован, изготовлен, смонтирован и запущен украинскими производителями и является мощнейшим оборотным гидроагрегатом Европы.