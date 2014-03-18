Доля экспорта товаров из Украины в ЕС за год выросла до 26,5%

В 2013 году доля экспорта товаров из Украины в страны Европейского Союза выросла на 1,6 п.п. - до 26,5% общего объема экспорта, доля импорта товаров из стран ЕС в Украину увеличилась на 4,1 п.п. - до 35,1%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в 2013 году экспорт товаров из Украины в страны ЕС составил 16,759 млрд долл., что на 2,1% меньше, чем в 2012 году, импорт товаров из стран ЕС — 27,038 млрд долл., что на 3,1% больше, чем годом ранее.

Дефицит внешней торговли товарами со странами ЕС в 2013 году составил 10,279 млрд долл., что на 12,91% больше дефицита по итогам 2012 года, коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,62 (за 2012 год — 0,65).

Объем экспорта товаров в страны ЕС в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизился на 362,7 млн долл., в то время как импорт товаров из стран ЕС вырос на 812,1 млн долл.

Главными партнерами Украины остаются Польша, на которую приходится 15,2% экспорта и 15% импорта со странами ЕС, Италия - 14,1% и 7,7%, Германия - 9,6% и 25% и Венгрия - 9,3% и 5,2% соответственно.

Наибольшие объемы экспорта в страны ЕС составили черные металлы и изделия из них, на которые приходится 26,2% общего объема экспорта в ЕС, а также руды, шлак и зола — 10,5%, зерновые культуры — 10,3%, электрические машины — 9%, семена и плоды масличных растений — 7,4%, топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки — 6,3%, древесина и изделия из древесины - 3,6%.

Наибольшие поступления импорта из стран ЕС приходятся на механические машины — 12,6%, а также на топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки — 11,2%, средства наземного транспорта, кроме железнодорожного, — 10,2%, фармацевтическую продукцию — 8,6%, электрические машины — 6,9%, пластмассы и полимерные материалы — 6,6%, бумагу и картон — 4,2%.

Профицит внешней торговли услугами со странами ЕС в 2013 году составил 33,2 млн долл., что в 4 раза меньше профицита 2012 года. В том числе объемы экспорта услуг составили 4,203 млрд долл., импорта - 4,170 млрд долл., что на 9,3% и 12,4% соответственно больше показателей 2012 года.

Удельный вес экспорта услуг странам ЕС в общем объеме в 2013 году вырос на 0,8 п.п. - до 29%, импорта — на 0,7 п.п., до 54,5%.

Главными партнерами Украины в торговле услугами среди стран ЕС остаются Великобритания - 18% экспорта и 25,4% импорта, Кипр - 10% и 23,8%, Германия - 16,1% и 14,7% соответственно.

В 2013 году по сравнению с 2012 годом экспорт услуг странам ЕС вырос на 356,7 млн долл., импорт - на 460,4 млн долл.

В общем объеме украинского экспорта в страны ЕС преобладали транспортные (47,3%), деловые услуги (14,8%), услуги по переработке материальных ресурсов (14,5%), услуги в сфере телекоммуникаций, компьютерные и информационные услуги (13,1%).

Наибольший удельный вес в общем объеме импорта занимали транспортные (20%), деловые услуги (17,9%), а также услуги, связанные с финансовой деятельностью (16,8%), роялти и другие услуги, связанные с использованием интеллектуальной собственности (14,5%).

Объем прямых инвестиций (акционерного капитала) в экономику Украины из стран ЕС на начало текущего года составил 44,423 млрд долл., что на 2% больше показателя на начало прошлого года, в то время как доля инвестиций из стран ЕС в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизилась на 2,4 п.п. - до 76,4% общего объема инвестиций в Украину.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2013 году составил 8,476 млрд долл., что на 5,67% меньше дефицита по итогам 2012 года в 8,985 млрд долл.

В том числе дефицит внешней торговли товарами в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизился на 13,85% - до 13,652 млрд долл., профицит внешней торговли услугами сократился на 0,05% - до 6,860 млрд долл.

Импорт товаров и услуг в Украину за 2013 год, без учета услуг по переработке давальческого сырья, по сравнению с 2012 годом снизился на 7,43% - до 84,602 млрд долл.

Экспорт товаров и услуг из Украины за указанный период снизился на 7,62% - до 76,127 млрд долл.