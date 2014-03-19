Алчевский меткомбинат за год увеличил убыток на 69%

Одно из старейших предприятий юго-востока Украины - Алчевский металлургический комбинат (АМК), входящий в состав корпорации «Индустриальный союз Донбасса», в 2013 году увеличил чистый убыток на 69% по сравнению с 2012 годом - до 1,736 млрд грн с 1,028 млрд грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки комбината за отчетный период не указывается.

Общее количество активов предприятия на 1 января 2014 года по сравнению с 1 января 2013 года увеличилось на 28% - до 23,429 млрд грн. Текущие обязательства сократились на 20,4% - до 8,444 млрд грн, при этом долгосрочные обязательства выросли более чем в 2 раза - до 16,824 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Алчевский металлургический комбинат в 2012 году получил чистый убыток в размере 1,028 млрд грн, тогда как по итогам 2011 года чистая прибыль составила 291,3 млн грн.

Комбинат в 2013 году нарастил производство металлопроката на 9,3% по сравнению с 2012 годом - до 3,8 млн тонн, выплавку стали - на 7,8%, до 4,2 млн тонн, чугуна - на 7,7%, до 3,8 млн тонн.

Справка УНИАН. Алчевский металлургический комбинат (Луганская обл.) - одно из старейших предприятий юго-востока Украины, открытое в 1896 году банкиром и промышленником Алексеем Алчевским.

Металлургический комбинат поставляет свою продукцию более чем в 60 стран мира. Алчевская сталь широко используется в судостроении, атомном и химическом машиностроении, для производства газопроводов, локомотивов, тракторов, крепей горных выработок и т. д.

Алчевский металлургический комбинат, а также Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского и Днепропетровский трубный завод входят в состав корпорации "Индустриальный союз Донбасса".

С производственной мощностью более 10 млн тонн стали в год металлургическая группа корпорации входит в тройку лидеров сталелитейной промышленности Украины, а также занимает 33-у место среди крупнейших металлургических компаний мира.

В декабре 2009 года ИСД продала 50% плюс 2 акции своих металлургических активов группе российских инвесторов.

