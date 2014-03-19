Минэкономразвития думает об отмене утилизационного сбора

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил перед заседанием правительства министр экономического развития и торговли Павел Шеремета.

"Да, рассматриваем", - сказал он.

При этом министр не уточнил, когда можно ожидать окончательного решения по данному вопросу.

Как сообщал УНИАН, экс-президент Украины Виктор Янукович 2 августа 2013 года подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств". Документ вступил в силу 1 сентября прошлого года и затронул все сегменты автомобильного рынка, все бренды, все модели. Величина утилизационного сбора для конкретного транспортного средства рассчитывается с учетом базовых ставок и корректирующих коэффициентов, привязанных к объему двигателя и в зависимости от того, новое оно или подержанное.

Читайте такжеУкраинцы не сдали на утилизацию ни одного автомобиля - ВААИД

В частности, суммы утилизационного налога составляют: для новых легковых автомобилей (в зависимости от объема двигателя) – от 4 730 до 30 250 грн; для новых коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов (в зависимости от полной массы) – от 8 800 грн.

Одновременно с подписанием закона, Янукович дал поручение внести изменения в редакцию закона, предполагающие упразднение корректирующих коэффициентов при расчете суммы налога и обязательной сертификации мест утилизации старых автомобилей.

В то же время Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров настаивала на отмене утилизационного сбора, так как он ставит в неравные условия производителей и импортеров в Украине.