"АрселорМиттал Кривой Рог" за год сократил убыток почти вдвое

Крупнейшее металлургическое предприятие Украины комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР) в 2013 году сократил чистый убыток в 1,8 раза по сравнению с 2012 годом до 1,609 млрд грн с 2,892 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки завода за отчетный период не указывается.

Общее количество активов предприятия на 1 января 2014 года по сравнению с 1 января 2013 года сократилось на 1% - до 41,622 млрд грн. Текущие обязательства выросли на 11,9% - до 4,552 млрд грн, при этом долгосрочные сократились на 4,7% - до 5,093 млрд грн.

Количество работников на начало текущего года составляло 29 991 человек против 32 479 чел. годом ранее.

Как сообщал УНИАН, АМКР завершил 2012 год с чистым убытком в размере 2,9 млрд грн, в то время как в 2011 году получил чистую прибыль 2,1 млрд грн.

Комбинат в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличил производство проката на 1,2% - до 5,7 млн тонн, производство стали увеличилось на 0,3% – до 6,4 млн тонн, выплавка чугуна сократилась на 0,1% - до 5,6 млн тонн.

Справка УНИАН. Металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», принадлежащий индийскому миллиардеру Лакшми Митталу, является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются страны Ближнего Востока, Африки и Европы.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций комбината "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "АрселорМиттал Кривой Рог".

Компания ArcelorMittal образована в 2006 году путём слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.