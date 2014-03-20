Украина в феврале сократила производство стали почти на 11%

Украинские металлурги в феврале 2014 года по сравнению с февралем прошлого года сократили производство стали на 10,7% - до 2,349 млн тонн, сохранив при этом десятое место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

По итогам января-февраля Украина также сохранила в мировом рейтинге производителей стали десятую строчку с показателем 4,855 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года производство стали в стране сократилось на 11,9%.

Согласно сообщению, по итогам февраля т.г. лидерство в рейтинге мировых производителей стали сохранил Китай с показателем 62,076 млн тонн (рост на 0,4% к февралю 2013 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (8,440 млн тонн, +1,4%), США (6,691 млн тонн, -1,7%), Индия (6,280 млн тонн, -3,2%), Россия (5,339 млн тонн, -3,1%), Южная Корея (5,291 млн тонн, +6,2%), Германия (3,558 млн тонн, +4,2%), Турция (2,666 млн тонн, +0,7%) и Бразилия (2,609 млн тонн, +1,2%).

В целом в феврале 2014 года по сравнению с февралем прошлого года 65 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 0,6% - до 125 млн тонн.

В отчете ассоциации за два месяца 2014 года позиции лидера также продолжает удерживать Китай – 130,8 млн тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 1,7%). Далее следуют: Япония (17,8 млн тонн, +3,8%), США (14 млн тонн, -1%), Индия (13,2 млн тонн, -1,5%), Южная Корея (11,3 млн тонн, +3,8%), Россия (11,2 млн тонн, +0,3%), Германия (7,2 млн тонн, +3,2%), Турция (5,5 млн тонн, -0,1%) и Бразилия (5,3 млн тонн, -0,1%).

В январе-феврале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года 65 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали в целом на 1,6% - до 261,7 млн тонн.

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Как сообщал УНИАН,украинские металлурги по итогам 2013 года сократили производство стали на 0,5% по сравнению с 2012 годом - до 32,824 млн тонн, сохранив при этом десятое место в списке мировых производителей этой продукции.

Согласно данным Государственной службы статистики, по итогам 2013 года в Украине производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, сократилось на 6,1% по сравнению с 2012 годом - до 16,066 млн тонн. Также за этот период было произведено 17,104 млн тонн стальных полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, что на 4,4% больше показателя за 2012 год.