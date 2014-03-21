ЗАЗ за год увеличил прибыль почти в 6 раз

Крупнейший украинский производитель легковых автомобилей Запорожский автомобилестроительный завод («ЗАЗ», г. Запорожье), входящий в крупнейшую корпорацию "УкрАВТО", в 2013 году увеличил чистую прибыль по сравнению с 2012 годом в 5,8 раза - до 2,61 млн грн с 448 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки предприятия за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилось на 4,4% - до 3,96 млрд грн с 3,79 млрд грн. Текущие обязательства возросли почти вдвое - до 1,24 млрд грн, а долгосрочные обязательства сократились на 29,6% - до 987,68 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность завода за 2013 год составила 1,45 млрд грн, что на 28,4% больше показателя 2012 года.

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Как сообщал УНИАН, Запорожский автомобилестроительный завод в 2012 году получил чистую прибыль в размере 448 тыс. грн против 54,5 млн грн чистого убытка в 2011 году.

"ЗАЗ" в 2013 году сократил выпуск автомобилей на 47% по сравнению с 2012 годом - до 22 695 авто, а также сократил экспорт автомобилей в 3,6 раз по сравнению с 2012 годом - до 5 936 авто.

Справка УНИАН. Запорожский автомобилестроительный завод («ЗАЗ», г. Запорожье) - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию «УкрАВТО».

Корпорация «УкрАВТО», которая контролируется народным депутатом Тариэлом Васадзе, является генеральным импортером и официальным дилером более 20 автомобильных брендов, обладает полным циклом собственного производства. Корпорация владеет контрольным пакетом акций ЗАО "ЗАЗ", польского автозавода FSO. В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины.