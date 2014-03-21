ЕС в течение месяца может снять ограничения для украинских товаров

Украина и Европейский Союз готовят решение об упрощенной процедуре экспорта украинских товаров, которая позволит уже в течение месяца снять ограничение на поставку отечественной продукции на рынок ЕС. Об этом заявил министр Кабинета министров Остап Семерак в эфире одного из телеканалов, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью и СМИ Секретариата Кабмина.

«Думаю, это (снятие ограничений на ввоз товаров в ЕС – УНИАН) может произойти уже в течение месяца, – сказал Семерак. – Правительство ведет переговоры с другой частью мира о поставке товаров отечественного производства, поскольку мир состоит не только из России».

По словам Семерака, выход на европейские рынки на первых этапах потребует от украинских производителей максимальной переориентации на европейские стандарты. «Но, думаю, это только стимулирует украинских предпринимателей делать свою продукцию более качественной», – подчеркнул министр.

При этом он заверил, что правительство будет всецело помогать всем украинским производителям перейти на новые стандарты качества.

«Для украинского правительства украинская экономика не имеет политической окраски», – резюмировал Семерак.

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Как сообщал УНИАН, ранее в пятницу в Брюсселе премьер-министр Арсений Яценюк и главы государств и правительств Европейского Союза торжественно подписали политическую часть Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Как отметил по итогам церемонии Яценюк, после президентских выборов Украина будет готова подписать экономическую часть соглашения. Пока, по словам главы правительства, было принято решение подписать политическую составляющую и получить открытый рынок для украинских товаров.

Справка УНИАН. Экспорт Украины в страны ЕС по итогам 2013 года вышел не второе место в общем объеме экспорта и составил более 17 млрд долл.