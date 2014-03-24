Активность в промышленности Китая продолжает падать

Предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый Markit/HSBC, упал в марте до восьмимесячного минимума 48,1 пункта с февральского окончательного значения 48,5 пункта. Индекс с января держится ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей сокращение от роста, сообщает Reuters.

Показатели производства и новых заказов улучшились, но число новых экспортных заказов выросло впервые за четыре месяца, указывая на то, что спад был вызван, по-видимому, слабым внутренним спросом.

"Обычно в марте PMI восстанавливается, поскольку после китайского Нового года активность возвращается, но этот PMI разочаровывает, - сказала Вэй Яо из Societe Generale. - Правительству, возможно, придется применять какие-то поддерживающие меры".

"Я думаю, спад еще не закончен и мы ожидаем, что замедление продолжится во втором квартале", - добавила она.

Читайте такжеДеловая активность в производственном секторе РФ упала до очень низкого уровня

Индекс PMI Markit/HSBC охватывает больше мелких и частных компаний, чем официальный индекс, который в основном оценивает состояние крупных и государственных компаний и продемонстрировал небольшой рост в первые два месяца года.

Окончательные значения официального и неофициального производственного PMI за март будут опубликованы 1 апреля.